Vide-greniers Saint-Pantaléon-de-Lapleau
samedi 18 juillet 2026 · Saint-Pantaléon-de-Lapleau
Informations pratiques
Saint-Pantaléon-de-Lapleau
Vide-greniers
Saint-Pantaléon-de-Lapleau Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 08:30:00
fin : 2026-07-18 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Le foyer rural de Saint-Pantaléon de Lapleau organise un vide-greniers sur la journée.
En parrallèle, exposition de peintures, aquarelles, céramiques et dentellières
Sur inscription avant le 11 juillet .
Saint-Pantaléon-de-Lapleau 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 65 51 75 foyerrural.spdl19@orange.fr
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Saint-Pantaléon-de-Lapleau a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze