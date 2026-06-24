Informations pratiques

Saint-Pantaléon-de-Lapleau

Vide-greniers

Saint-Pantaléon-de-Lapleau Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 08:30:00

fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Le foyer rural de Saint-Pantaléon de Lapleau organise un vide-greniers sur la journée.

En parrallèle, exposition de peintures, aquarelles, céramiques et dentellières

Sur inscription avant le 11 juillet .

Saint-Pantaléon-de-Lapleau 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 65 51 75 foyerrural.spdl19@orange.fr

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Saint-Pantaléon-de-Lapleau a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze