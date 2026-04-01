Vide-Greniers Sainte-Geneviève-des-Bois
Vide-Greniers Sainte-Geneviève-des-Bois dimanche 19 avril 2026.
Sainte-Geneviève-des-Bois
Vide-Greniers
Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 08:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Vide-Greniers
Vide-Greniers sur le parking de la salle Marcel Lespagnol de 8h à 17h, restauration et buvette sur place. Par l’association des Amis de l’école .
Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 32 08 67 07
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English :
L’événement Vide-Greniers Sainte-Geneviève-des-Bois a été mis à jour le 2026-04-14 par OT GATINAIS SUD