Puces des couturières et loisirs créatifs Châtillon-Coligny
Puces des couturières et loisirs créatifs Châtillon-Coligny samedi 13 juin 2026.
Puces des couturières et loisirs créatifs
Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Puces des couturières et loisirs créatifs
Puces des couturières et loisirs créatifs organisé par Fêtes et traditions Châtillonnaises , buvette et restauration sur place à l’espace Colette. .
Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 82 39 04 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Seamstresses’ flea market and creative leisure activities
L’événement Puces des couturières et loisirs créatifs Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-02-24 par OT GATINAIS SUD