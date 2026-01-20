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Thé dansant exceptionnel Sainte-Geneviève-des-Bois

Thé dansant exceptionnel Sainte-Geneviève-des-Bois

Thé dansant exceptionnel Sainte-Geneviève-des-Bois dimanche 16 août 2026.

Ville : 45230 Sainte-Geneviève-des-Bois

Département : Loiret

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Tarif : Tarif de base plein tarif

Sainte-Geneviève-des-Bois

Thé dansant exceptionnel

Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Thé dansant
Thé dansant Diego Gatte et Florine Malherbe   .

Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 64 69 41 35  plaisirdedanser45@gmail.com

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English :

Tea dance

L’événement Thé dansant exceptionnel Sainte-Geneviève-des-Bois a été mis à jour le 2026-05-15 par OT GATINAIS SUD

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