Brocante musicale, La piscine d’en face, Sainte-Geneviève-des-Bois

Informations pratiques

Brocante musicale Samedi 19 septembre, 09h00 La piscine d’en face Essonne

Information et inscriptions [exposants] par mail à accordmajeur.contact@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Dans ce lieu chargé d’histoire, aujourd’hui transformé en tiers-lieu culturel accueillant, entre autres, studios de répétition, école de musique et soirées dansantes, la brocante musicale prend une dimension singulière. Entre résonances du passé et musiques actuelles, elle devient un véritable espace de rencontre et de partage autour du son.

Pensée comme un espace vivant, elle entre en résonance avec la visite dansée proposée l’après-midi : le temps d’une journée, les différents projets du tiers-lieu se croisent, se répondent et se transforment. Les visiteurs pourront ainsi découvrir les lieux à travers une expérience multiple, où musique, mouvement et patrimoine dialoguent jusque dans les anciens bassins.

Que vous soyez à la recherche d’un instrument, d’une pépite vintage ou simplement d’une ambiance conviviale, laissez-vous porter par ce rendez-vous musical au cœur d’un patrimoine revisité.

La piscine d’en face 14 rue Léo Lagrange 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois 91700 Essonne Île-de-France 01 70 58 96 41 https://piscinedenface.fr/ Partons à la découverte de l’histoire de celle que l’on appelle désormais La Piscine d’en face.

Pour certains, elle reste leur piscine, celle de leur enfance, où l’on a appris à nager, où leurs enfants ont découvert le plaisir de l’eau. Nous allons ensemble partager des souvenirs et surtout donner l’envie d’échanger avec ceux qui aujourd’hui investissent ce lieu. Présence de parking

Brocante musicale

©Piscine d’en face