Thé dansant exceptionnel Sainte-Geneviève-des-Bois
Thé dansant exceptionnel Sainte-Geneviève-des-Bois samedi 12 septembre 2026.
Thé dansant exceptionnel
Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Thé dansant
Thé dansant exceptionnel avec les frères Blanchard et Jean-Luc Delorme .
Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 64 69 41 35 plaisirdedanser45@gmail.com
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English :
Tea dance
L’événement Thé dansant exceptionnel Sainte-Geneviève-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-18 par OT GATINAIS SUD