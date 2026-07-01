Visite guidée du Donjon, Le Donjon, Sainte-Geneviève-des-Bois
vendredi 18 septembre 2026 · Le Donjon · Sainte-Geneviève-des-Bois
Informations pratiques
Visite guidée du Donjon 18 – 20 septembre Le Donjon Essonne
Limité à 17 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Le Donjon, grosse tour du début du 17è siècle parvenue jusqu’à nous, reste avec les communs attenants le seul témoin de ce qui aurait pu devenir un petit Versailles.
Par Isabelle Ploton et Patrick Hottot des Amis de l’Histoire de Sainte-Geneviève-des-Bois
Le Donjon Rue de la tour, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois, France Sainte-Geneviève-des-Bois 91700 Essonne Île-de-France 0169468000 https://www.sgdb91.com/les-sites-remarquables [{« type »: « phone », « value »: « 07 45 10 40 06 »}] Cet ensemble, inséré dans un parc paysager, qu’on appelle aujourd’hui le Donjon, désigne un groupe de bâtiments d’âges et de caractères différents, dominés par une grosse tour ronde, héritage médiéval, qui a donné son nom à l’ensemble, et dont l’unité s’est forgée au XVIIIe siècle pour former les communs d’un château aujourd’hui disparu.
Visite guidée
Service culturel Sgdb
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