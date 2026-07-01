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La salle Gérard Philipe ouvre ses portes, Salle Gérard Philipe, Sainte-Geneviève-des-Bois

samedi 19 septembre 2026 · Salle Gérard Philipe · Sainte-Geneviève-des-Bois

La salle Gérard Philipe ouvre ses portes, Salle Gérard Philipe, Sainte-Geneviève-des-Bois

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle Gérard Philipe
Adresse
4 rue Emile-Kahn 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Ville
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Département
Essonne
Tarif
La réservation est conseillée car la visite sera effectuée par petits groupes sur les créneaux proposés (01 69 51 51 31).

La salle Gérard Philipe ouvre ses portes 19 et 20 septembre Salle Gérard Philipe Essonne

La réservation est conseillée car la visite sera effectuée par petits groupes sur les créneaux proposés (01 69 51 51 31).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Entrez dans les coulisses de la salle Gérard Philipe et découvrez tout ce qui est invisible pendant un spectacle. Une courte visite sera proposée par l’équipe du service culturel pendant les répétitions de la troupe des Zicos.

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Visite commentée

© Service culturel SGDB

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