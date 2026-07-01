La salle Gérard Philipe ouvre ses portes, Salle Gérard Philipe, Sainte-Geneviève-des-Bois
samedi 19 septembre 2026 · Salle Gérard Philipe · Sainte-Geneviève-des-Bois
Informations pratiques
La salle Gérard Philipe ouvre ses portes 19 et 20 septembre Salle Gérard Philipe Essonne
La réservation est conseillée car la visite sera effectuée par petits groupes sur les créneaux proposés (01 69 51 51 31).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Entrez dans les coulisses de la salle Gérard Philipe et découvrez tout ce qui est invisible pendant un spectacle. Une courte visite sera proposée par l’équipe du service culturel pendant les répétitions de la troupe des Zicos.
Salle Gérard Philipe 4 rue Emile-Kahn 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois 91700 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 51 51 31 »}]
Visite commentée
© Service culturel SGDB
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