AGENDA · Sainte-Geneviève-des-Bois
BBQ Sainte-Geneviève-des-Bois
vendredi 21 août 2026 · Sainte-Geneviève-des-Bois
Informations pratiques
Sainte-Geneviève-des-Bois
BBQ
Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Soirée BBQ
BBQ à partir de 19h. 15€ sur réservation au 06 74 58 54 62. 15 .
Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 58 54 62
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English :
BBQ Night
L’événement BBQ Sainte-Geneviève-des-Bois a été mis à jour le 2026-07-16 par OT GATINAIS SUD
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