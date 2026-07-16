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BBQ Sainte-Geneviève-des-Bois

vendredi 21 août 2026 · Sainte-Geneviève-des-Bois

BBQ Sainte-Geneviève-des-Bois

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
45230 Sainte-Geneviève-des-Bois
Département
Loiret
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Sainte-Geneviève-des-Bois

BBQ

Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Soirée BBQ
BBQ à partir de 19h. 15€ sur réservation au 06 74 58 54 62. 15  .

Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 58 54 62 

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English :

BBQ Night

L’événement BBQ Sainte-Geneviève-des-Bois a été mis à jour le 2026-07-16 par OT GATINAIS SUD

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