Informations pratiques

Sainte-Geneviève-des-Bois

BBQ

Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Soirée BBQ

BBQ à partir de 19h. 15€ sur réservation au 06 74 58 54 62. 15 .

Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 58 54 62

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English :

BBQ Night

L’événement BBQ Sainte-Geneviève-des-Bois a été mis à jour le 2026-07-16 par OT GATINAIS SUD