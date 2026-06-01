Repas ouverture du local Sainte-Geneviève-des-Bois
Repas ouverture du local Sainte-Geneviève-des-Bois vendredi 12 juin 2026.
Sainte-Geneviève-des-Bois
Repas ouverture du local
Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Repas ouverture du local
Les tontons bikers ouverture du local. A 20h, repas 12€ sur réservation au 06 74 58 54 62 12 .
Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 58 54 62
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English :
Meals opening of the premises
L’événement Repas ouverture du local Sainte-Geneviève-des-Bois a été mis à jour le 2026-05-30 par OT GATINAIS SUD
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