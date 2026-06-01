Sainte-Geneviève-des-Bois

Repas ouverture du local

Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Repas ouverture du local

Les tontons bikers ouverture du local. A 20h, repas 12€ sur réservation au 06 74 58 54 62 12 .

Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 58 54 62

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English :

Meals opening of the premises

L’événement Repas ouverture du local Sainte-Geneviève-des-Bois a été mis à jour le 2026-05-30 par OT GATINAIS SUD