Sainte-Geneviève-des-Bois

Foire aux bestiaux et concert

Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Foire aux bestiaux

Foire aux bestiaux, le samedi soir, repas à partir de 19h (payant) à la salle Marcel Lespagnol sur réservation puis concert gratuit. Le dimanche foire aux bestiaux, producteurs et artisans locaux, animaux à la ferme, exposition d’anciens matériels agricoles et véhicules, restauration sur place, entrée libre. .

Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 02 33 comitedesfeteschatilloncoligny@gmail.com

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English :

Cattle fair

L’événement Foire aux bestiaux et concert Sainte-Geneviève-des-Bois a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GATINAIS SUD