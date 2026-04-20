Foire aux bestiaux et concert Sainte-Geneviève-des-Bois
Foire aux bestiaux et concert Sainte-Geneviève-des-Bois samedi 4 juillet 2026.
Sainte-Geneviève-des-Bois
Foire aux bestiaux et concert
Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Foire aux bestiaux
Foire aux bestiaux, le samedi soir, repas à partir de 19h (payant) à la salle Marcel Lespagnol sur réservation puis concert gratuit. Le dimanche foire aux bestiaux, producteurs et artisans locaux, animaux à la ferme, exposition d’anciens matériels agricoles et véhicules, restauration sur place, entrée libre. .
Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 02 33 comitedesfeteschatilloncoligny@gmail.com
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English :
Cattle fair
L’événement Foire aux bestiaux et concert Sainte-Geneviève-des-Bois a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GATINAIS SUD