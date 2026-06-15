Concert Les Meatles Sainte-Geneviève-des-Bois
Concert Les Meatles Sainte-Geneviève-des-Bois samedi 4 juillet 2026.
Sainte-Geneviève-des-Bois
Concert Les Meatles
Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Concert Les Meatles
A 20h30. Gratuit. Salle Marcel Lespagnol. .
Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 02 33
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English :
The Meatles Concert
L’événement Concert Les Meatles Sainte-Geneviève-des-Bois a été mis à jour le 2026-06-15 par OT GATINAIS SUD
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