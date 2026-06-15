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Concert Les Meatles Sainte-Geneviève-des-Bois

Concert Les Meatles Sainte-Geneviève-des-Bois

Concert Les Meatles Sainte-Geneviève-des-Bois samedi 4 juillet 2026.

Ville : 45230 Sainte-Geneviève-des-Bois

Département : Loiret

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit

Sainte-Geneviève-des-Bois

Concert Les Meatles

Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Concert Les Meatles
A 20h30. Gratuit. Salle Marcel Lespagnol.   .

Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 02 33 

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English :

The Meatles Concert

L’événement Concert Les Meatles Sainte-Geneviève-des-Bois a été mis à jour le 2026-06-15 par OT GATINAIS SUD

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