Balade à moto et concert Sainte-Geneviève-des-Bois
Balade à moto et concert Sainte-Geneviève-des-Bois samedi 11 juillet 2026.
Sainte-Geneviève-des-Bois
Balade à moto et concert
Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 13:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Balade à moto et concert
Balade à moto + concert. Rendez-vous 13h. Départ 14h. Tarif 5€ . Ravitaillement: boisson casse-croûte. Concert live avec Jash. Entrée concert 5€. gratuit pour les participants au run. Repas du soir Barbecue 15€. .
Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 58 54 62
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English :
Motorcycle Ride and Concert
L’événement Balade à moto et concert Sainte-Geneviève-des-Bois a été mis à jour le 2026-06-16 par OT GATINAIS SUD
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