Sainte-Geneviève-des-Bois

Balade à moto et concert

Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 13:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Balade à moto et concert

Balade à moto + concert. Rendez-vous 13h. Départ 14h. Tarif 5€ . Ravitaillement: boisson casse-croûte. Concert live avec Jash. Entrée concert 5€. gratuit pour les participants au run. Repas du soir Barbecue 15€. .

Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 58 54 62

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English :

Motorcycle Ride and Concert

L’événement Balade à moto et concert Sainte-Geneviève-des-Bois a été mis à jour le 2026-06-16 par OT GATINAIS SUD