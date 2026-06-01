Vide-greniers, Salle Louis-Aragon, Saint-Florent-sur-Auzonnet

Vide-greniers Dimanche 14 juin, 07h00 Salle Louis-Aragon Gard

Emplacement 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T07:00:00+02:00 – 2026-06-14T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T07:00:00+02:00 – 2026-06-14T15:00:00+02:00

Salle Louis-Aragon 41 montée de l’Aubradou, 30960 Saint-Florent-sur-Auzonnet Saint-Florent-sur-Auzonnet 30960 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 74 36 34 20 »}]

Organisé par l’association “Les Crazy Horses Valley”. Objets anciens, vêtements, jouets, livres, déco. Vide-grenier