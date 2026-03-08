Vide-greniers Parcours Naturel Sausset-les-Pins
Vide-greniers Parcours Naturel Sausset-les-Pins dimanche 17 mai 2026.
Vide-greniers
Dimanche 17 mai 2026.
De 8h00/15h00. Parcours Naturel Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Plus d’une centaine d’exposants est au rendez-vous au Parcours Naturel à partir de 8h jusqu’à 15h.
Vous chinerez et troquerez des objets , des vêtements, des jouets des livres etc…tout au long de la journée.
Buvette et restauration rapide sur place.
Inscription obligatoire et ouvert aux saussetois !!! .
Parcours Naturel Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65 tourisme.sausset.les.pins@wanadoo.fr
English :
More than a hundred exhibitors will be present at the Nature Trail from 8 am to 3 pm.
L’événement Vide-greniers Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-03-05 par Mairie de Sausset-les-Pins