Vide-greniers Parcours Naturel Sausset-les-Pins

Vide-greniers

Dimanche 17 mai 2026.

De 8h00/15h00. Parcours Naturel Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Plus d’une centaine d’exposants est au rendez-vous au Parcours Naturel à partir de 8h jusqu’à 15h.

Vous chinerez et troquerez des objets , des vêtements, des jouets des livres etc…tout au long de la journée.

Buvette et restauration rapide sur place.

Inscription obligatoire et ouvert aux saussetois !!! .

Parcours Naturel Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65 tourisme.sausset.les.pins@wanadoo.fr

More than a hundred exhibitors will be present at the Nature Trail from 8 am to 3 pm.

L’événement Vide-greniers Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-03-05 par Mairie de Sausset-les-Pins