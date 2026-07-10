Vide-greniers solidaire par les Conseils de quartier du Marais de la Mairie Paris Centre édition 2026
samedi 3 octobre 2026
Informations pratiques
Participez au vide-greniers organisé chaque année par les Conseils de quartier Marais-Archives et Marais-Place des Vosges. Vous y trouverez peut-être des pépites !
Pour participer en tant qu’exposant (réservé uniquement aux habitants non professionnels), les inscriptions se font à la Mairie de Paris Centre :
- Le samedi 5 septembre de 11h à 13h et de 14h à 16h
- Les jeudis 10, 17 et 24 septembre de 17h à 19h
- Les samedis 12 et 19 septembre de 11h à 13h
Documents à fournir pour l’inscription :
- Photocopie d’un justificatif de domicile
- Photocopie recto/verso d’une pièce d’identité
- Chèque de 12 euros à l’ordre de l’association « Autonomie Paris Saint-Jacques »
Renseignements par mail à l’adresse suivante videgreniersmarais@gmail.com
Une initiative solidaire des Conseils de quartier Paris Centre au profit de l’association Autonomie Paris Saint-Jacques
Cinquième édition du vide-greniers organisé par les Conseils de quartier Marais-Archives et Marais-Place des Vosges, dont le bénéfice des inscriptions sera reversé à l’association « Autonomie Paris Saint-Jacques ».
Le samedi 03 octobre 2026
de 09h00 à 18h00
payant
Pour obtenir un stand, pensez-bien à vous munir :
– d’une photocopie recto
verso d’une pièce d’identité (avec photo) en cours de validité ;
– d’une photocopie d’un justificatif de domicile à Paris Centre
(75001/02/03/04) ;
– d’un chèque à l’ordre de l’association « Autonomie Paris Saint-Jacques » d’un montant de 12 €.
Uniquement sur réservation
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T12:00:00+02:00
fin : 2026-10-03T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-03T09:00:00+02:00_2026-10-03T18:00:00+02:00
videgreniersmarais@gmail.com