dimanche 2 août 2026 · Salle des fêtes et parkings · Sombrun

Informations pratiques

Sombrun

Vide-greniers

Salle des fêtes et parkings SOMBRUN Sombrun Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 06:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Organisé par l’association ARTHESIA.

Venez dénicher de bonnes affaires vêtements, jouets, livres, objets vintage, décoration, vaisselle… Il y en aura pour tous les goûts !

Ambiance familiale, buvette et petite restauration sur place.

On vous attend nombreux pour passer un bon moment ensemble !

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Salle des fêtes et parkings SOMBRUN Sombrun 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 53 52 68 mairie-sombrun@orange.fr

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English :

Organized by the ARTHESIA association.

Come find some great deals: clothing, toys, books, vintage items, home decor, tableware… There’s something for everyone!

Family-friendly atmosphere, with refreshments and light snacks available on site.

We hope to see many of you there for a fun time together!

L’événement Vide-greniers Sombrun a été mis à jour le 2026-07-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65