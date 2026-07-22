Vide-greniers Salle des fêtes et parkings Sombrun
dimanche 2 août 2026 · Salle des fêtes et parkings · Sombrun
Informations pratiques
Sombrun
Vide-greniers
Salle des fêtes et parkings SOMBRUN Sombrun Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 06:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Organisé par l’association ARTHESIA.
Venez dénicher de bonnes affaires vêtements, jouets, livres, objets vintage, décoration, vaisselle… Il y en aura pour tous les goûts !
Ambiance familiale, buvette et petite restauration sur place.
On vous attend nombreux pour passer un bon moment ensemble !
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Salle des fêtes et parkings SOMBRUN Sombrun 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 53 52 68 mairie-sombrun@orange.fr
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English :
Organized by the ARTHESIA association.
Come find some great deals: clothing, toys, books, vintage items, home decor, tableware… There’s something for everyone!
Family-friendly atmosphere, with refreshments and light snacks available on site.
We hope to see many of you there for a fun time together!
L’événement Vide-greniers Sombrun a été mis à jour le 2026-07-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65