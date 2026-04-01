Tamniès

Vide-Greniers

Etang de Tamnies Tamniès Dordogne

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Rendez-vous le dimanche 26 avril de 8h à 18h pour un vide-greniers à l’étang de Tamniès !

Vente de plants maraichers, avec restauration et buvette sur place !

Organisé par la MANIERE, tiers lieu du village.

Sera déplacé à la salle des fêtes en cas de pluie. .

Etang de Tamnies Tamniès 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 98 20 28

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English : Vide-Greniers

L’événement Vide-Greniers Tamniès a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir