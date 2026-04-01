Vide-Greniers Tamniès
Vide-Greniers Tamniès dimanche 26 avril 2026.
Tamniès
Vide-Greniers
Etang de Tamnies Tamniès Dordogne
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Rendez-vous le dimanche 26 avril de 8h à 18h pour un vide-greniers à l’étang de Tamniès !
Vente de plants maraichers, avec restauration et buvette sur place !
Organisé par la MANIERE, tiers lieu du village.
Sera déplacé à la salle des fêtes en cas de pluie. .
Etang de Tamnies Tamniès 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 98 20 28
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English : Vide-Greniers
L’événement Vide-Greniers Tamniès a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir