Vide-Greniers Cours Aristide Briand Tarascon

Tarascon

Vide-Greniers

Samedi 2 mai 2026 de 6h à 13h. Cours Aristide Briand Coeur de Ville Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 06:00:00

fin : 2026-05-02 13:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Les Trésors de la Tarasque organise un Grand Vide-Grenier en centre ville de Tarascon à compter du 2 mai !

Le grand retour des vides-greniers ! Le retour d’une occasion de chiner, vendre, se rencontrer et partager de bons moments pour se retrouver tous ensemble, petits et grands en famille ou entre amis ! Une nouvelle aventure, nouveaux ou amateurs habitués de la chine à bientôt pour le lancement ! .

Cours Aristide Briand Coeur de Ville Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 03 52

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English :

Les Trésors de la Tarasque is organizing a Grand Vide-Grenier in downtown Tarascon starting May 2!

L’événement Vide-Greniers Tarascon a été mis à jour le 2026-04-24 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)