Informations pratiques

Villaines-la-Juhel

Vide-greniers Villaines-la-Juhel 9 août 2026

Rues Fromentin, Glycines et Merisier Villaines-la-Juhel Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 06:30:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Vide-greniers de quartier pour particuliers. Gratuit et sans réservation.

Rues Fromentin Glycines et Merisiers rendues piétonnes, accès rue de la Gare et rue Marie Thérèse Colin (ex rue de Mayenne).

Présence d’ un food-truck et buvette. Toilettes sèches. Gratuit et sans réservation. .

Rues Fromentin, Glycines et Merisier Villaines-la-Juhel 53700 Mayenne Pays de la Loire +33 6 44 34 93 55 remy.belair@sfr.fr

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English :

Neighborhood yard sales for individuals. Free and no reservation required.

L’événement Vide-greniers Villaines-la-Juhel 9 août 2026 Villaines-la-Juhel a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT53