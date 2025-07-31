Vide greniers Villeperdrix
Vide greniers Villeperdrix samedi 15 août 2026.
Vide greniers
Villeperdrix Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
50 exposants dans toutes les ruelles du joli petit village.
Animations, tombola.
Villeperdrix 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 63 57 68 aspda26@gmail.com
English : Car boot sale
50 exhibitors in all the streets of the pretty village.
L’événement Vide greniers Villeperdrix a été mis à jour le 2025-07-31 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale