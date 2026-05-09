Vide-greniers Mairie de Vittefleur Vittefleur

Vittefleur

Vide-greniers

Mairie de Vittefleur 7 Grande Rue Vittefleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Rendez-vous le dimanche 7 juin de 8h à 18h sur la place de la mairie de Vittefleur pour un vide-greniers organisé par Vittefleur Animation.

De nombreux exposants seront présents tout au long de la journée de plus une restauration sera proposée sur place.

L’entrée est gratuite pour les visiteurs. Pour les exposants, le tarif est fixé à 2€ le mètre.

Pour toute inscriptions ou renseignements complémentaires contactez le 06 40 95 76 78. .

Mairie de Vittefleur 7 Grande Rue Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 40 95 76 78 animation.vittefleur@gmail.com

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Vittefleur a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre