Jouy-le-Potier

Vide-jardin

Jouy-le-Potier Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 13:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Vide-jardin à Jouy-le-Potier

Le printemps est là, c’est le moment idéal pour faire du tri… ou dénicher de bonnes affaires !

L’association La Folie du Jeu vous donne rendez-vous pour un vide-jardin convivial.

Vide-jardin à Jouy-le-Potier

Le printemps est là, c’est le moment idéal pour faire du tri… ou dénicher de bonnes affaires !

L’association La Folie du Jeu vous donne rendez-vous pour un vide-jardin convivial.

Date dimanche 10 mai 2026

Horaires de 8h à 13h

Informations sous la halle place de l’Église

Réservé aux particuliers

Tarif exposants 3 € le mètre

ℹ️ Informations pratiques

Véhicules interdits sur l’esplanade

Paiement sur place

Renseignements & inscriptions

06 78 59 58 91

06 85 42 56 72

lafoliedujeu@outlook.com

Une belle occasion de donner une seconde vie à vos plantes, outils ou décorations de jardin, tout en profitant d’un moment agréable en plein air .

Jouy-le-Potier 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 78 59 58 91 lafoliedujeu@outlook.com

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English :

Garden Clearance in Jouy-le-Potier ?

Spring is here, and it’s the perfect time to sort out? or find some bargains!

The association La Folie du Jeu invites you to a friendly garden sale.

L’événement Vide-jardin Jouy-le-Potier a été mis à jour le 2026-04-20 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN