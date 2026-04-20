Vide-jardin Jouy-le-Potier
Vide-jardin Jouy-le-Potier dimanche 10 mai 2026.
Jouy-le-Potier
Vide-jardin
Jouy-le-Potier Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 13:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Vide-jardin à Jouy-le-Potier
Le printemps est là, c’est le moment idéal pour faire du tri… ou dénicher de bonnes affaires !
L’association La Folie du Jeu vous donne rendez-vous pour un vide-jardin convivial.
Vide-jardin à Jouy-le-Potier
Le printemps est là, c’est le moment idéal pour faire du tri… ou dénicher de bonnes affaires !
L’association La Folie du Jeu vous donne rendez-vous pour un vide-jardin convivial.
Date dimanche 10 mai 2026
Horaires de 8h à 13h
Informations sous la halle place de l’Église
Réservé aux particuliers
Tarif exposants 3 € le mètre
ℹ️ Informations pratiques
Véhicules interdits sur l’esplanade
Paiement sur place
Renseignements & inscriptions
06 78 59 58 91
06 85 42 56 72
lafoliedujeu@outlook.com
Une belle occasion de donner une seconde vie à vos plantes, outils ou décorations de jardin, tout en profitant d’un moment agréable en plein air .
Jouy-le-Potier 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 78 59 58 91 lafoliedujeu@outlook.com
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English :
Garden Clearance in Jouy-le-Potier ?
Spring is here, and it’s the perfect time to sort out? or find some bargains!
The association La Folie du Jeu invites you to a friendly garden sale.
L’événement Vide-jardin Jouy-le-Potier a été mis à jour le 2026-04-20 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
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