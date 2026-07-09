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AGENDA · La Chapelle-Anthenaise

Vide-jardin Salle des Embellies La Chapelle-Anthenaise

dimanche 20 septembre 2026 · Salle des Embellies · La Chapelle-Anthenaise

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle des Embellies
Adresse
1 impasse Barbara Lutzmann
Ville
53950 La Chapelle-Anthenaise
Département
Mayenne
Tarif

La Chapelle-Anthenaise

Vide-jardin

Salle des Embellies 1 impasse Barbara Lutzmann La Chapelle-Anthenaise Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

À l’image d’un vide-grenier, les exposants vendent les objets de leur garage et de leur jardin dont ils n’ont plus l’utilité outils, objets et jouets du jardin, plantes, boutures, graines, …
Organisé par le Service prévention des déchets de Laval Agglomération.

À l’image d’un vide-grenier, les exposants vendent les objets de leur garage et de leur jardin dont ils n’ont plus l’utilité outils, objets et jouets du jardin, plantes, boutures, graines, …
Autre temps fort de la journée, La Caverne à partager. Il s’agit d’un espace de gratuité où vous pouvez donner ou échanger des plantes, des graines, des légumes, des fruits ou tout autre objet du jardin.

D’autres stands seront présents

· Le service Prévention des Déchets et le service Biodiversité, animation et gestion de Laval Agglomération,
· Le CPIE Mayenne Bas-Maine, Les petits débrouillards,
· Sébast’Affûte artisan affûteur rémouleur pour entretenir vos outils de jardin à main venez avec vos outils à affûter
· Pascal PRIEUR qui animera une conférence Comment bien choisir ses arbustes pour limiter l’entretien et les rémanents ?
· Et bien d’autres stands distribution de composteurs pour les habitants de Laval Agglomération, spectacle pour les enfants, vannerie d’osier, …

Restauration sur place par le Comité d’Animation Anthenais
De 10h à 18h.   .

Salle des Embellies 1 impasse Barbara Lutzmann La Chapelle-Anthenaise 53950 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 11  prevention.dechets@agglo-laval.fr

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English :

%C0 Just like at a yard sale, vendors sell items from their garages and yards that they no longer need: tools, garden items and toys, plants, cuttings, seeds, etc.

L’événement Vide-jardin La Chapelle-Anthenaise a été mis à jour le 2026-07-09 par CDT53

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