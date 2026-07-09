Vide-jardin Salle des Embellies La Chapelle-Anthenaise
dimanche 20 septembre 2026 · Salle des Embellies · La Chapelle-Anthenaise
Informations pratiques
La Chapelle-Anthenaise
Vide-jardin
Salle des Embellies 1 impasse Barbara Lutzmann La Chapelle-Anthenaise Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
À l’image d’un vide-grenier, les exposants vendent les objets de leur garage et de leur jardin dont ils n’ont plus l’utilité outils, objets et jouets du jardin, plantes, boutures, graines, …
Organisé par le Service prévention des déchets de Laval Agglomération.
À l’image d’un vide-grenier, les exposants vendent les objets de leur garage et de leur jardin dont ils n’ont plus l’utilité outils, objets et jouets du jardin, plantes, boutures, graines, …
Autre temps fort de la journée, La Caverne à partager. Il s’agit d’un espace de gratuité où vous pouvez donner ou échanger des plantes, des graines, des légumes, des fruits ou tout autre objet du jardin.
D’autres stands seront présents
· Le service Prévention des Déchets et le service Biodiversité, animation et gestion de Laval Agglomération,
· Le CPIE Mayenne Bas-Maine, Les petits débrouillards,
· Sébast’Affûte artisan affûteur rémouleur pour entretenir vos outils de jardin à main venez avec vos outils à affûter
· Pascal PRIEUR qui animera une conférence Comment bien choisir ses arbustes pour limiter l’entretien et les rémanents ?
· Et bien d’autres stands distribution de composteurs pour les habitants de Laval Agglomération, spectacle pour les enfants, vannerie d’osier, …
Restauration sur place par le Comité d’Animation Anthenais
De 10h à 18h. .
Salle des Embellies 1 impasse Barbara Lutzmann La Chapelle-Anthenaise 53950 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 11 prevention.dechets@agglo-laval.fr
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English :
%C0 Just like at a yard sale, vendors sell items from their garages and yards that they no longer need: tools, garden items and toys, plants, cuttings, seeds, etc.
L’événement Vide-jardin La Chapelle-Anthenaise a été mis à jour le 2026-07-09 par CDT53
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