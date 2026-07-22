Informations pratiques

Arfeuille-Châtain

VIDE MAISON

Arfeuille-Châtain Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:30:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

VIDE MAISON LE 16 AOUT

AU MOULIN DU MONTEL LATOUR

́LIT BOIS

ARMOIRES

BLUTIER

ROUET

OBJET DECORATIF

MERCI DE ME CONTACTER SI UNE PUBLICITE VOUS PARAIT NÉCESSAIRE

MERCI MADAME POLLES

0664860635

Visite possible le 15 Août DE 14H à 18H .

Arfeuille-Châtain 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 86 06 35

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English : VIDE MAISON

L’événement VIDE MAISON Arfeuille-Châtain a été mis à jour le 2026-07-22 par Marche et Combraille en Aquitaine