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AGENDA · Arfeuille-Châtain

VIDE MAISON Arfeuille-Châtain

dimanche 16 août 2026 · Arfeuille-Châtain

VIDE MAISON Arfeuille-Châtain

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
10:30:00
Ville
23700 Arfeuille-Châtain
Département
Creuse
Tarif

Arfeuille-Châtain

VIDE MAISON

Arfeuille-Châtain Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:30:00
fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :
2026-08-16

VIDE MAISON LE 16 AOUT
AU MOULIN DU MONTEL LATOUR
́LIT BOIS
ARMOIRES
BLUTIER
ROUET
OBJET DECORATIF
MERCI DE ME CONTACTER SI UNE PUBLICITE VOUS PARAIT NÉCESSAIRE
MERCI MADAME POLLES
0664860635
Visite possible le 15 Août DE 14H à 18H   .

Arfeuille-Châtain 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 86 06 35 

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English : VIDE MAISON

L’événement VIDE MAISON Arfeuille-Châtain a été mis à jour le 2026-07-22 par Marche et Combraille en Aquitaine