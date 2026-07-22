VIDE MAISON Arfeuille-Châtain
dimanche 16 août 2026 · Arfeuille-Châtain
Informations pratiques
Arfeuille-Châtain
VIDE MAISON
Arfeuille-Châtain Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:30:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
VIDE MAISON LE 16 AOUT
AU MOULIN DU MONTEL LATOUR
́LIT BOIS
ARMOIRES
BLUTIER
ROUET
OBJET DECORATIF
MERCI DE ME CONTACTER SI UNE PUBLICITE VOUS PARAIT NÉCESSAIRE
MERCI MADAME POLLES
0664860635
Visite possible le 15 Août DE 14H à 18H .
Arfeuille-Châtain 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 86 06 35
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English : VIDE MAISON
L’événement VIDE MAISON Arfeuille-Châtain a été mis à jour le 2026-07-22 par Marche et Combraille en Aquitaine