Vide maison au Jardin de Mireille Fenouil Auriac-sur-Dropt

Informations pratiques

Auriac-sur-Dropt

Vide maison au Jardin de Mireille

Fenouil 622 Chemin de la Gare Auriac-sur-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:00:00

fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :

2026-08-15 2026-08-16

Vide maison au jardin de Mireille. Meubles relookés, vêtements, bibelots, livres etc…

Vide maison au jardin de Mireille. Meubles relookés, vêtements, bibelots, livres etc… .

Fenouil 622 Chemin de la Gare Auriac-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 94 50 23

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English : Vide maison au Jardin de Mireille

Home sale in Mireille’s garden. Revamped furniture, clothes, trinkets, books etc…

L’événement Vide maison au Jardin de Mireille Auriac-sur-Dropt a été mis à jour le 2026-07-25 par OT du Pays de Duras CDT47