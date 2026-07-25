Vide maison au Jardin de Mireille Fenouil Auriac-sur-Dropt
samedi 15 août 2026 · Fenouil · Auriac-sur-Dropt
Informations pratiques
Auriac-sur-Dropt
Vide maison au Jardin de Mireille
Fenouil 622 Chemin de la Gare Auriac-sur-Dropt Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:00:00
fin : 2026-08-15 19:00:00
Date(s) :
2026-08-15 2026-08-16
Vide maison au jardin de Mireille. Meubles relookés, vêtements, bibelots, livres etc…
Vide maison au jardin de Mireille. Meubles relookés, vêtements, bibelots, livres etc… .
Fenouil 622 Chemin de la Gare Auriac-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 94 50 23
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English : Vide maison au Jardin de Mireille
Home sale in Mireille’s garden. Revamped furniture, clothes, trinkets, books etc…
L’événement Vide maison au Jardin de Mireille Auriac-sur-Dropt a été mis à jour le 2026-07-25 par OT du Pays de Duras CDT47
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