Informations pratiques

Mogneneins

Vide maison collectif

Dans tout le village Mogneneins Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Grand vide maison collectif dans tout le village de Mogneneins !

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Dans tout le village Mogneneins 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 67 72 29 vanessa.seigneuret@mogneneins.com

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English :

Major community yard sale throughout the village of Mogneneins!

L’événement Vide maison collectif Mogneneins a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Val de Saône Centre