AGENDA · Mogneneins
Vide maison collectif Mogneneins
dimanche 13 septembre 2026 · Mogneneins
Informations pratiques
Mogneneins
Vide maison collectif
Dans tout le village Mogneneins Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Grand vide maison collectif dans tout le village de Mogneneins !
.
Dans tout le village Mogneneins 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 67 72 29 vanessa.seigneuret@mogneneins.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Major community yard sale throughout the village of Mogneneins!
L’événement Vide maison collectif Mogneneins a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Val de Saône Centre