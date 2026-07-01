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AGENDA · Legé

VIDE MAISON Legé

vendredi 24 juillet 2026 · Legé

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
4 La Segouinière
Ville
44650 Legé
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Legé

VIDE MAISON

4 La Segouinière Legé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-24

VIDE MAISON
Un peu de tout: jeux pour enfant, objets maison, bricolage, vêtements…Vous trouverez forcément votre bonheur!   .

4 La Segouinière Legé 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 52 06 63 66 

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L’événement VIDE MAISON Legé a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Sud Retz Atlantique

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