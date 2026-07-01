AGENDA · Legé
VIDE MAISON Legé
vendredi 24 juillet 2026 · Legé
Informations pratiques
Legé
VIDE MAISON
4 La Segouinière Legé Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-24
VIDE MAISON
Un peu de tout: jeux pour enfant, objets maison, bricolage, vêtements…Vous trouverez forcément votre bonheur! .
4 La Segouinière Legé 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 52 06 63 66
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L’événement VIDE MAISON Legé a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Sud Retz Atlantique
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