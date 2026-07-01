Informations pratiques

Legé

VIDE MAISON

4 La Segouinière Legé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-24

VIDE MAISON

Un peu de tout: jeux pour enfant, objets maison, bricolage, vêtements…Vous trouverez forcément votre bonheur! .

4 La Segouinière Legé 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 52 06 63 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

HOME CLEAR-OUT

L’événement VIDE MAISON Legé a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Sud Retz Atlantique