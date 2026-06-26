AGENDA · Legé
SOIREE DISCO PISCINE Legé
jeudi 23 juillet 2026 · Legé
Informations pratiques
Legé
SOIREE DISCO PISCINE
Place Saint-Antoine Legé Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23 20:30:00
Date(s) :
2026-07-23
SOIREE DISCO PISCINE
Lumières, musique, rires et éclaboussures… Viens t’amuser entre amis dans une ambiance 100 % disco ! Une soirée rien que pour les jeunes de 11 à 17 ans ! .
Place Saint-Antoine Legé 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 34 99 39
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English :
POOLSIDE DISCO NIGHT
L’événement SOIREE DISCO PISCINE Legé a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Sud Retz Atlantique
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