Informations pratiques

Legé

SOIREE DISCO PISCINE

Place Saint-Antoine Legé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23 20:30:00

Date(s) :

2026-07-23

SOIREE DISCO PISCINE

Lumières, musique, rires et éclaboussures… Viens t’amuser entre amis dans une ambiance 100 % disco ! Une soirée rien que pour les jeunes de 11 à 17 ans ! .

Place Saint-Antoine Legé 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 34 99 39

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English :

POOLSIDE DISCO NIGHT

L’événement SOIREE DISCO PISCINE Legé a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Sud Retz Atlantique