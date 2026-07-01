Informations pratiques

Legé

CONCERT EL CAMINO AVEC FOOD TRUCK

5 Rue de la Charrie Legé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

CONCERT EL CAMINO AVEC FOOD TRUCK

Concert du groupe de rock El Camino, originaire de St Gilles Croix De Vie.

Il y aura aussi des grillades au feu de bois. .

5 Rue de la Charrie Legé 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 27 41 76 96 contact@domainedelahoublette.fr

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English :

EL CAMINO CONCERT WITH A FOOD TRUCK

L’événement CONCERT EL CAMINO AVEC FOOD TRUCK Legé a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Sud Retz Atlantique