CONCERT EL CAMINO AVEC FOOD TRUCK Legé
vendredi 24 juillet 2026 · Legé
Informations pratiques
Legé
CONCERT EL CAMINO AVEC FOOD TRUCK
5 Rue de la Charrie Legé Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
CONCERT EL CAMINO AVEC FOOD TRUCK
Concert du groupe de rock El Camino, originaire de St Gilles Croix De Vie.
Il y aura aussi des grillades au feu de bois. .
5 Rue de la Charrie Legé 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 27 41 76 96 contact@domainedelahoublette.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
EL CAMINO CONCERT WITH A FOOD TRUCK
L’événement CONCERT EL CAMINO AVEC FOOD TRUCK Legé a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Sud Retz Atlantique
À voir aussi à Legé (Loire-Atlantique)
- SOIREE DISCO PISCINE Legé 23 juillet 2026
- VIDE MAISON Legé 24 juillet 2026