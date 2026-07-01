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AGENDA · Legé

CONCERT EL CAMINO AVEC FOOD TRUCK Legé

vendredi 24 juillet 2026 · Legé

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
5 Rue de la Charrie
Ville
44650 Legé
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Legé

CONCERT EL CAMINO AVEC FOOD TRUCK

5 Rue de la Charrie Legé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

CONCERT EL CAMINO AVEC FOOD TRUCK
Concert du groupe de rock El Camino, originaire de St Gilles Croix De Vie.
Il y aura aussi des grillades au feu de bois.   .

5 Rue de la Charrie Legé 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 27 41 76 96  contact@domainedelahoublette.fr

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English :

EL CAMINO CONCERT WITH A FOOD TRUCK

L’événement CONCERT EL CAMINO AVEC FOOD TRUCK Legé a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Sud Retz Atlantique

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