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AGENDA · Rosey

Vide maison Maison Rosey

samedi 4 juillet 2026 · Maison · Rosey

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Maison
Adresse
6, rue de Melouasé
Ville
71390 Rosey
Département
Saône-et-Loire
Tarif

Rosey

Vide maison

Maison 6, rue de Melouasé Rosey Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 08:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :
2026-07-04

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Maison 6, rue de Melouasé Rosey 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 70 26 86 47 

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English : Vide maison

L’événement Vide maison Rosey a été mis à jour le 2026-06-19 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II

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