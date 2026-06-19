Vide maison Maison Rosey

Informations pratiques

Rosey

Vide maison

Maison 6, rue de Melouasé Rosey Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 08:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

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Maison 6, rue de Melouasé Rosey 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 70 26 86 47

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English : Vide maison

L’événement Vide maison Rosey a été mis à jour le 2026-06-19 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II