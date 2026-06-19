AGENDA · Rosey
Vide maison Maison Rosey
samedi 4 juillet 2026 · Maison · Rosey
Informations pratiques
Rosey
Vide maison
Maison 6, rue de Melouasé Rosey Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 08:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
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Maison 6, rue de Melouasé Rosey 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 70 26 86 47
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English : Vide maison
L’événement Vide maison Rosey a été mis à jour le 2026-06-19 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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