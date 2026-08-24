UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bissy-sur-Fley

Vide maisons du village Village de Bissy-sur-Fley Bissy-sur-Fley

dimanche 11 octobre 2026 · Village de Bissy-sur-Fley · Bissy-sur-Fley

Vide maisons du village Village de Bissy-sur-Fley Bissy-sur-Fley

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Village de Bissy-sur-Fley
Adresse
Le bourg
Ville
71460 Bissy-sur-Fley
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Bissy-sur-Fley

Vide maisons du village

Village de Bissy-sur-Fley Le bourg Bissy-sur-Fley Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

Organisé par l’association Vivre à Bissy, venez profiter du vide maisons du village !

Emplacement gratuit réservé aux habitants
Buvette sur place

[Les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et Limitrophe]   .

Village de Bissy-sur-Fley Le bourg Bissy-sur-Fley 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 82 20 54 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide maisons du village

L’événement Vide maisons du village Bissy-sur-Fley a été mis à jour le 2026-08-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

À voir aussi à Bissy-sur-Fley (Saône-et-Loire)