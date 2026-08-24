Vide maisons du village Village de Bissy-sur-Fley Bissy-sur-Fley
dimanche 11 octobre 2026 · Village de Bissy-sur-Fley · Bissy-sur-Fley
Informations pratiques
Bissy-sur-Fley
Vide maisons du village
Village de Bissy-sur-Fley Le bourg Bissy-sur-Fley Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Organisé par l’association Vivre à Bissy, venez profiter du vide maisons du village !
Emplacement gratuit réservé aux habitants
Buvette sur place
[Les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et Limitrophe] .
Village de Bissy-sur-Fley Le bourg Bissy-sur-Fley 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 82 20 54
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English : Vide maisons du village
L’événement Vide maisons du village Bissy-sur-Fley a été mis à jour le 2026-08-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)