Vide maisons du village Village de Bissy-sur-Fley Bissy-sur-Fley

Informations pratiques

Bissy-sur-Fley

Vide maisons du village

Village de Bissy-sur-Fley Le bourg Bissy-sur-Fley Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Organisé par l’association Vivre à Bissy, venez profiter du vide maisons du village !

Emplacement gratuit réservé aux habitants

Buvette sur place

[Les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et Limitrophe] .

Village de Bissy-sur-Fley Le bourg Bissy-sur-Fley 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 82 20 54

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English : Vide maisons du village

L’événement Vide maisons du village Bissy-sur-Fley a été mis à jour le 2026-08-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)