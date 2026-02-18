Bonnat

Vide ta chambre

Bonnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-21

Vide ta chambre

Samedi 21 et Dimanche 22 Novembre

Salle des fêtes

–> ASEM Bonnat .

Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine asembonnat@gmail.com

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English : Vide ta chambre

L’événement Vide ta chambre Bonnat a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche