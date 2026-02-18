Vide ta chambre Bonnat
Vide ta chambre Bonnat samedi 21 novembre 2026.
Bonnat
Vide ta chambre
Bonnat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-21
Vide ta chambre
Samedi 21 et Dimanche 22 Novembre
Salle des fêtes
–> ASEM Bonnat .
Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine asembonnat@gmail.com
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English : Vide ta chambre
L’événement Vide ta chambre Bonnat a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche
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