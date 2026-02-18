Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide ta chambre Bonnat

Vide ta chambre Bonnat

Vide ta chambre Bonnat samedi 21 novembre 2026.

Ville : 23220 Bonnat

Département : Creuse

Début : samedi 21 novembre 2026

Fin : dimanche 22 novembre 2026

Tarif :

Bonnat

Vide ta chambre

Bonnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-22

Date(s) :
2026-11-21

Vide ta chambre
Samedi 21 et Dimanche 22 Novembre
Salle des fêtes

–> ASEM Bonnat   .

Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine   asembonnat@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide ta chambre

L’événement Vide ta chambre Bonnat a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche

À voir aussi à Bonnat (Creuse)