vidéoconférence : histoire du (des) château(x) de Pinon, Salle Boris Vian, près du stade, rue du 7 ème BCA 02320 PINON, Pinon

Informations pratiques

vidéoconférence : histoire du (des) château(x) de Pinon Samedi 19 septembre, 16h30 Salle Boris Vian, près du stade, rue du 7 ème BCA 02320 PINON Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

La vidéoconférence a lieu à 16 h salle Boris Vian, à proximité du stade de Pinon, rue du 7ème Bataillon de Chasseurs Alpins (BCA).

Elle est précédée, pour ceux qui le souhaitent, par une visite du site de l’ancien château (de 14 à 15h30) au « vieux Pinon », rue des étangs.

Il vous est aussi propposé une exposition relative aux châteaux proches de Pinon . Elle est ouverte en visite libre à la salle Boris Vian de 13h30 à 17h30.

Salle Boris Vian, près du stade, rue du 7 ème BCA 02320 PINON 02320 PINON Pinon 02320 Aisne Hauts-de-France 0323801632 https://histoiredepinon.jimdofree.com/ Édifié au XVIII ème siècle, le château de Pinon a été entièrement détruit au cours de la première guerre mondiale. Il ne fut pas reconstruit en l’état mais « remplacé » par une construction de type Art Déco située à proximité de la gare.

A l’appui de photos, cartes et autres documents, nous vous présentons l’histoire de ce (ces) château (x). Possibilité de parking à proximité de la salle Boris Vian et le long de la rue de Biesmes

La vidéoconférence a lieu à 16 h salle Boris Vian, à proximité du stade de Pinon, rue du 7ème Bataillon de Chasseurs Alpins (BCA).

photo asphpe