Vieilles Coques Quai carnot Concarneau

Vieilles Coques

Quai carnot Port de pêche Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

Le rassemblement des Vieilles Coques de Concarneau est la plus ancienne rencontre de vieux bateaux en France, dédiée au patrimoine maritime. Depuis 1975, de nombreux passionnés se donnent rendez- vous à l’arrière-port, hissent leurs voiles et paradent dans la baie. Une quarantaine de vieux gréements réunis, un beau spectacle en perspective. L’arrière-port de Concarneau va vivre au gré des voiles et des coques en bois.

Cette année les Vieilles Coques de Concarneau fêteront leur cinquantième anniversaire.

SUR L’EAU

Du plus petit d’à peine cinq mètres au plus imposant avec ses vingt-quatre mètres, des monuments historiques, des bateaux d’intérêt patrimonial, toutes ces embarcations vont sortir du port sous voile

pour parader dans la baie. Un spectacle à ne pas manquer.

De nombreuses places sont disponibles à bord de nombreux bateaux pour embarquer et vivre l’événement de l’intérieur. Pour embarquer: vieillescoques.fr/embarquer .

Quai carnot Port de pêche Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 17 10 58 02

