Viens danser !, Bibliothèque Longs-Champs, Rennes
mercredi 14 octobre 2026 · Bibliothèque Longs-Champs · Rennes
Informations pratiques
Viens danser ! Mercredi 14 octobre, 15h30 Bibliothèque Longs-Champs Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T15:30:00+02:00 – 2026-10-14T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-14T15:30:00+02:00 – 2026-10-14T17:30:00+02:00
La bibliothèque Longs-Champs se transforme en dancefloor le temps d’un après-midi avec le jeu Switch Nintendo «Just dance». Possibilité de battle.
A destination des adolescents.
Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 36 http://bibliotheques.rennes.fr
Dancefloor avec le jeu vidéo Just dance !
Magnific
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