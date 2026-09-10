Viens danser !, Bibliothèque Longs-Champs, Rennes

Informations pratiques

Viens danser ! Mercredi 14 octobre, 15h30 Bibliothèque Longs-Champs Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T15:30:00+02:00 – 2026-10-14T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-14T15:30:00+02:00 – 2026-10-14T17:30:00+02:00

La bibliothèque Longs-Champs se transforme en dancefloor le temps d’un après-midi avec le jeu Switch Nintendo «Just dance». Possibilité de battle.

A destination des adolescents.

Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 36 http://bibliotheques.rennes.fr

Dancefloor avec le jeu vidéo Just dance !

Magnific