Viens manger des mochis et dessiner sur le thème du Japon ! Salon de thé Kogomochi Cambo-les-Bains
samedi 29 août 2026 · Salon de thé Kogomochi · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
Cambo-les-Bains
Viens manger des mochis et dessiner sur le thème du Japon !
Salon de thé Kogomochi 13 Rue Azpikoa Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 12:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Viens manger des mochis et dessiner sur le thème du Japon.
Florence vous propose des ateliers de peinture de 2h tous niveaux (enfants, ados, adultes) ainsi qu’une dégustation de mochis avec boisson. Sur réservation. .
Salon de thé Kogomochi 13 Rue Azpikoa Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 09 13 18
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English : Viens manger des mochis et dessiner sur le thème du Japon !
L’événement Viens manger des mochis et dessiner sur le thème du Japon ! Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Cambo les Bains
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