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Viens manger des mochis et dessiner sur le thème du Japon ! Salon de thé Kogomochi Cambo-les-Bains

samedi 29 août 2026 · Salon de thé Kogomochi · Cambo-les-Bains

Viens manger des mochis et dessiner sur le thème du Japon ! Salon de thé Kogomochi Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salon de thé Kogomochi
Adresse
13 Rue Azpikoa
Ville
64250 Cambo-les-Bains
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Cambo-les-Bains

Viens manger des mochis et dessiner sur le thème du Japon !

Salon de thé Kogomochi 13 Rue Azpikoa Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 12:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Viens manger des mochis et dessiner sur le thème du Japon.
Florence vous propose des ateliers de peinture de 2h tous niveaux (enfants, ados, adultes) ainsi qu’une dégustation de mochis avec boisson. Sur réservation.   .

Salon de thé Kogomochi 13 Rue Azpikoa Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 09 13 18 

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English : Viens manger des mochis et dessiner sur le thème du Japon !

L’événement Viens manger des mochis et dessiner sur le thème du Japon ! Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Cambo les Bains

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