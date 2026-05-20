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Viens on s’engraine Donnenheim

Viens on s’engraine Donnenheim samedi 13 juin 2026.

Adresse : 24 place de l'Ecole

Ville : 67170 Donnenheim

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0

Donnenheim

Viens on s’engraine

24 place de l’Ecole Donnenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13 15:45:00

Date(s) :
2026-06-13

Océane Roma conte des histoires potagères au son du yukulélé.
Océane Roma conte des histoires potagères au son du yukulélé. 0  .

24 place de l’Ecole Donnenheim 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 25 76 40  biblio-tilt@agglo-haguenau.fr

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English :

Océane Roma tells vegetable stories to the sound of the yukulele.

L’événement Viens on s’engraine Donnenheim a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau

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