Viens on s’engraine Donnenheim
Viens on s’engraine Donnenheim samedi 13 juin 2026.
Donnenheim
Viens on s’engraine
24 Place de l’école Donnenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13 15:45:00
Date(s) :
2026-06-13
Océane Roma conte des histoires potagères au son du yukulélé.
Océane Roma conte des histoires potagères au son du yukulélé. 0 .
24 Place de l’école Donnenheim 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 25 76 40 biblio-tilt@agglo-haguenau.fr
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English :
Océane Roma tells vegetable stories to the sound of the yukulele.
L’événement Viens on s’engraine Donnenheim a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau