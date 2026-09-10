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Viens t’amuser avec un jeu de mime !, Bibliothèque Triangle, Rennes

mercredi 30 septembre 2026 · Bibliothèque Triangle · Rennes

Viens t’amuser avec un jeu de mime !, Bibliothèque Triangle, Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Triangle
Adresse
3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes
Ville
35200 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Viens t’amuser avec un jeu de mime ! Mercredi 30 septembre, 15h00 Bibliothèque Triangle Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T15:00:00+02:00 – 2026-09-30T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T15:00:00+02:00 – 2026-09-30T16:00:00+02:00

Venez jouer à Time’s up ! Junior et tester vos talents de rapidité, de mime et esprit d’équipe en famille ou entre amis. Fous rires garantis.
Ados & enfants à partir de 8 ans.

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 93 http://bibliotheques.rennes.fr
Parties de Time’s Up !

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