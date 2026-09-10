Viens t’amuser avec un jeu de mime !, Bibliothèque Triangle, Rennes

Informations pratiques

Viens t’amuser avec un jeu de mime ! Mercredi 30 septembre, 15h00 Bibliothèque Triangle Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T15:00:00+02:00 – 2026-09-30T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-30T15:00:00+02:00 – 2026-09-30T16:00:00+02:00

Venez jouer à Time’s up ! Junior et tester vos talents de rapidité, de mime et esprit d’équipe en famille ou entre amis. Fous rires garantis.

Ados & enfants à partir de 8 ans.

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 93 http://bibliotheques.rennes.fr

Parties de Time’s Up !

Magnific