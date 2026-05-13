Vies de poussière et de charbon, Museo del Carbone, Carbonia

Vies de poussière et de charbon Samedi 23 mai, 21h00 Museo del Carbone Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Nuit des musées au Museo del Carbone

Samedi 23 Mai, 21 h

Vies de poussière et de charbon. Visite souterraine avec interventions théâtralisées

Au cours de cette visite nocturne évocatrice, éclairée uniquement par de petites lampes individuelles, apparaissent des femmes et des hommes du passé. Les trieuses de charbon parlent de leur travail difficile et de leurs espoirs pour l’avenir, tandis que les mineurs partagent dans les galeries leurs peurs, les dangers et la conscience de la mort. Un regard authentique sur leurs vies de poussière et de charbon.

Avec la participation de Loredana Marzeddu, Carla Calabrò, Mauro Muntoni, Ivano Steri, Francesca Pani.

Billet : 8 €

Places limitées, réservations au 0781.62727 ou sur www.museodelcarbone.it avec le bouton BOOK NOW/RÉSERVER.

Museo del Carbone, Grande Miniera di Serbariu, Carbonia

(site temporaire : bâtiment Auditorium, en face de Sotacarbo SpA)

Museo del Carbone Carbonia Carbonia 09013 Haute-Loire Sardaigne 0039 0781 62727 http://www.museodelcarbone.it [{« link »: « http://www.museodelcarbone.it »}]

Nuit des musées au Museo del Carbone

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