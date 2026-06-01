Vieux

Vieux en Fête

3 Rue du Bac de Fontenay Vieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Vieux en Fête vendredi 26 juin à 19h

Vieux en Fête vendredi 26 juin à 19h mairie de Vieux .

3 Rue du Bac de Fontenay Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 26 95 19

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English : Vieux en Fête

Vieux en Fête Friday 26 June at 7pm

L’événement Vieux en Fête Vieux a été mis à jour le 2026-06-13 par Orne Odon Tourisme