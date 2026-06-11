Visite commentée du Forum dès 8 ans Route de Feuguerolles Bully Vieux

Vieux

Visite commentée du Forum dès 8 ans

Route de Feuguerolles Bully Musée archéologique de Vieux-la-Romaine Vieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:30:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-18

Une découverte d’un des quartiers les plus importants de l’antique cité d’Aregenua, celui du Forum.

Une découverte d’un des quartiers les plus importants de l’antique cité d’Aregenua, celui du Forum.

Véritable cœur battant de la ville, ce quartier a révélé de nombreux vestiges archéologiques qui seront présentés lors de cette visite. Entre vestiges visibles aujourd’hui et traces invisibles, cette visite raconte l’histoire de ce centre-ville antique

infos pratiques:

À 14h30 et 16h30, à partir de 8 ans (adulte accompagnateur obligatoire), 2€ en supplément de l’entrée du musée, réservation obligatoire .

Route de Feuguerolles Bully Musée archéologique de Vieux-la-Romaine Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr

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English : Visite commentée du Forum dès 8 ans

A discovery of one of the most important districts of the ancient city of Aregenua, that of the Forum.

L’événement Visite commentée du Forum dès 8 ans Vieux a été mis à jour le 2026-06-09 par Calvados Attractivité