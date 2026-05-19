JEA 2026 Visite Virtuelle de Rome Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Vieux

Vieux

JEA 2026 Visite Virtuelle de Rome

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de feuguerolles Vieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Dans le cadre des journées européennes de l’Archéologie, plongez en immersion dans la Rome du 4ème siècle après Jésus-Christ proposée par la médiatrice du Plan de Rome de l’Université de Caen grâce au plan de Rome virtuel.

À partir de 8 ans. À 11h00, 15h00 et 17h00. Durée 1h.

Dans le cadre des journées européennes de l’Archéologie, plongez en immersion dans la Rome du 4ème siècle après Jésus-Christ proposée par la médiatrice du Plan de Rome de l’Université de Caen grâce au plan de Rome virtuel.

À partir de 8 ans.

À 11h00, 15h00 et 17h00. Durée 1h. .

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de feuguerolles Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr

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English : JEA 2026 Visite Virtuelle de Rome

As part of the European Archaeology Days, immerse yourself in 4th-century A.D. Rome, as suggested by the mediator of the Map of Rome at the University of Caen, thanks to the virtual map of Rome.

For children aged 8 and over. At 11.00 am, 3.00 pm and 5.00 pm. Duration: 1 hour.

L’événement JEA 2026 Visite Virtuelle de Rome Vieux a été mis à jour le 2026-05-19 par Calvados Attractivité