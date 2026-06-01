Visite virtuelle de Rome au 4ème siècle, Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques, Vieux

Visite virtuelle de Rome au 4ème siècle Dimanche 14 juin, 11h00, 15h00, 17h00 Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T17:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, le Centre Interdisciplinaire de Réalité Virtuelle (CIREVE) de l’Université de Caen s’associe au Musée de Vieux-la-Romaine pour vous faire remonter le temps jusqu’à la Rome du IVe siècle après J.-C.

Partez à la découverte de son patrimoine architectural à travers une visite immersive de lieux et monuments emblématiques.

Tout public à partir de 8 ans, gratuit, réservation obligatoire sur ce lien.

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Les premières traces d’implantation de la ville remontent au début du Ier siècle après J.-C.

Son essor urbain se serait effectué dans les années 120-140 après J.-C. et s’illustre par un vaste programme de constructions monumentales. La ville atteint son apogée entre le milieu du IIe siècle après J.-C. et la première moitié du IIIe siècle après J.-C. Ensuite, la cité décline et s’engage dans un processus de ruralisation.

Aujourd’hui, les visiteurs peuvent découvrir cette cité antique en visitant le musée et les vestiges du Forum et de deux maisons romaines.

À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, le Centre Interdisciplinaire de Réalité Virtuelle (CIREVE) de l’Université de Caen s’associe au Musée de Vieux-la-Romaine pour vous faire le la…

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