Atelier l’herbier des Dieux dès 5 ans Route de Feuguerolles Vieux
Atelier l’herbier des Dieux dès 5 ans Route de Feuguerolles Vieux dimanche 7 juin 2026.
Vieux
Atelier l’herbier des Dieux dès 5 ans
Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07 16:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Un conte mythologique pour petites et grandes oreilles suivi d’un atelier de fabrication de grenouilles en terre.
Comment sont apparues sur terre les plantes, les animaux et insectes de nos jardins ?
Un atelier pour réaliser un très bel herbier sur plaque d’argile en utilisant les plantes symbolisant les dieux romains!
Infos pratiques
En famille à partir de 5 ans (adulte accompagnateur obligatoire)
3€ par enfant et par adulte + entrée du musée adulte .
Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr
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English : Atelier l’herbier des Dieux dès 5 ans
A mythological tale for young and old, followed by a clay frog-making workshop.
How did the plants, animals and insects in our gardens come to be?
L’événement Atelier l’herbier des Dieux dès 5 ans Vieux a été mis à jour le 2026-05-15 par Calvados Attractivité
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