Atelier l’herbier des Dieux dès 5 ans Route de Feuguerolles Vieux

Vieux

Atelier l’herbier des Dieux dès 5 ans

Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Un conte mythologique pour petites et grandes oreilles suivi d’un atelier de fabrication de grenouilles en terre.

Comment sont apparues sur terre les plantes, les animaux et insectes de nos jardins ?

Un atelier pour réaliser un très bel herbier sur plaque d’argile en utilisant les plantes symbolisant les dieux romains!

Infos pratiques

En famille à partir de 5 ans (adulte accompagnateur obligatoire)

3€ par enfant et par adulte + entrée du musée adulte .

Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr

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English : Atelier l’herbier des Dieux dès 5 ans

A mythological tale for young and old, followed by a clay frog-making workshop.

How did the plants, animals and insects in our gardens come to be?

L’événement Atelier l’herbier des Dieux dès 5 ans Vieux a été mis à jour le 2026-05-15 par Calvados Attractivité