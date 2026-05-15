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Atelier l’herbier des Dieux dès 5 ans Route de Feuguerolles Vieux

Atelier l’herbier des Dieux dès 5 ans Route de Feuguerolles Vieux

Atelier l’herbier des Dieux dès 5 ans Route de Feuguerolles Vieux dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Route de Feuguerolles

Adresse : Musée de Vieux-la-Romaine

Ville : 14930 Vieux

Département : Calvados

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Vieux

Atelier l’herbier des Dieux dès 5 ans

Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Un conte mythologique pour petites et grandes oreilles suivi d’un atelier de fabrication de grenouilles en terre.
Comment sont apparues sur terre les plantes, les animaux et insectes de nos jardins ?
Un atelier pour réaliser un très bel herbier sur plaque d’argile en utilisant les plantes symbolisant les dieux romains!

Infos pratiques
En famille à partir de 5 ans (adulte accompagnateur obligatoire)
3€ par enfant et par adulte + entrée du musée adulte   .

Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20  vieuxlaromaine@calvados.fr

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English : Atelier l’herbier des Dieux dès 5 ans

A mythological tale for young and old, followed by a clay frog-making workshop.
How did the plants, animals and insects in our gardens come to be?

L’événement Atelier l’herbier des Dieux dès 5 ans Vieux a été mis à jour le 2026-05-15 par Calvados Attractivité

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