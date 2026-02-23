Mise en lumière : projections « murmures archéologiques », Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques, Vieux

Mise en lumière : projections « murmures archéologiques » Samedi 23 mai, 20h00 Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

La Compagnie Millimétrée met en lumière les collections et redonne vie aux objets archéologiques…

Les colonnes du musée à décors de vigne et peuplées d’animaux rertouveront leurs couleurs et prendront vie grâce à un mapping vidéo.

Dans toutes les salles du musée, une sélection d’oeuvres se met en mouvement et, pour certaines, interpellent le visiteur !

Entre geste artistique, poésie et humour, le musée se métamorphose pour la Nuit des Musées.

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, 14930 Vieux, France Vieux 14930 Calvados Normandie 33231711020 https://www.vieuxlaromaine.fr Près de 4.000 objets racontent l’histoire de Vieux et la vie de ses habitants de l’Antiquité au début du moyen âge (colonnades remontées, décors, peintures, mosaïques). Accueillant, spacieux, lumineux et conçu pour accueillir tout type de public, le musée propose une immersion dans la culture gallo-romaine grâce à des maquettes, des reconstitutions, des objets tactiles, des objets restaurés, des mises en scène, des parcours enquête… Parkings gratuits : parking visiteurs situé route de Feuguerolles, parking pour personnes en situation de handicap situé 13 chemin Haussé.

La Compagnie Millimétrée met en lumière les collections et redonne vie aux objets archéologiques…

© ORE / Vieux-la-Romaine