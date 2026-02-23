Visite guidée virtuelle « Rome au crépuscule », Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques, Vieux

Visite guidée virtuelle « Rome au crépuscule » Samedi 23 mai, 20h00, 22h00 Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Calvados

Durée 1h, dès 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Une visite virtuelle dans la Rome antique du IVè siècle après J.-C. au crépuscule. Quelle vie à Rome la nuit ? Des quartiers publics aux quartiers résidentiels, ou dans l’intérieur des romains, découvrez la vie nocturne de la capitale de l’empire romain.

Par la médiatrice du Plan de Rome de l’Université de Caen.

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, 14930 Vieux, France Vieux 14930 Calvados Normandie 33231711020 https://www.vieuxlaromaine.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.vieuxlaromaine.fr/accueil/les-animations.html »}] Près de 4.000 objets racontent l’histoire de Vieux et la vie de ses habitants de l’Antiquité au début du moyen âge (colonnades remontées, décors, peintures, mosaïques). Accueillant, spacieux, lumineux et conçu pour accueillir tout type de public, le musée propose une immersion dans la culture gallo-romaine grâce à des maquettes, des reconstitutions, des objets tactiles, des objets restaurés, des mises en scène, des parcours enquête… Parkings gratuits : parking visiteurs situé route de Feuguerolles, parking pour personnes en situation de handicap situé 13 chemin Haussé.

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