Nuit des Musées : « Visite au flambeau de la Maison Au Grand Péristyle », Musée de Vieux-la-Romaine, Vieux
Nuit des Musées : « Visite au flambeau de la Maison Au Grand Péristyle », Musée de Vieux-la-Romaine, Vieux samedi 23 mai 2026.
Nuit des Musées : « Visite au flambeau de la Maison Au Grand Péristyle » Samedi 23 mai, 22h00 Musée de Vieux-la-Romaine Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Les vestiges de la Maison au Grand Péristyle, riche demeure de notable gallo-romain, s’illumineront à la lueur des flambeaux à la tombée de la nuit dans le cadre de la nuit des musées. L’occasion de découvrir différemment le site en compagnie d’Anne-Claire, médiatrice au musée.
A 22h, gratuit, sur réservation
tout public à partir de 8 ans
Musée de Vieux-la-Romaine Musée de Vieux-la-RomaineRoute de FeuguerollesVIEUX Vieux 14930 Calvados Normandie
Les vestiges de la Maison au Grand Péristyle, riche demeure de notable gallo-romain, s’illumineront à la lueur des flambeaux à la tombée de la nuit dans le cadre de la nuit des musées. L’occasion …
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