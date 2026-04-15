Nuit des Musées : « Visite au flambeau de la Maison Au Grand Péristyle », Musée de Vieux-la-Romaine, Vieux

Nuit des Musées : « Visite au flambeau de la Maison Au Grand Péristyle » Samedi 23 mai, 22h00 Musée de Vieux-la-Romaine Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Les vestiges de la Maison au Grand Péristyle, riche demeure de notable gallo-romain, s’illumineront à la lueur des flambeaux à la tombée de la nuit dans le cadre de la nuit des musées. L’occasion de découvrir différemment le site en compagnie d’Anne-Claire, médiatrice au musée.

A 22h, gratuit, sur réservation

tout public à partir de 8 ans

Musée de Vieux-la-Romaine Musée de Vieux-la-RomaineRoute de FeuguerollesVIEUX Vieux 14930 Calvados Normandie

Les vestiges de la Maison au Grand Péristyle, riche demeure de notable gallo-romain, s’illumineront à la lueur des flambeaux à la tombée de la nuit dans le cadre de la nuit des musées. L’occasion …