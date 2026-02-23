Visite guidée au flambeau de la Maison Au Grand Péristyle, Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques, Vieux

Visite guidée au flambeau de la Maison Au Grand Péristyle Samedi 23 mai, 22h00 Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Calvados

Durée 1h, dès 8 ans, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Une visite nocturne aux flambeaux des vestiges de la Maison au Grand Péristyle, riche demeure de notable gallo-romain.

Tout public à partir de 8 ans, les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. Réservation sur vieuxlaromaine.fr

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, 14930 Vieux, France Vieux 14930 Calvados Normandie 33231711020 https://www.vieuxlaromaine.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.vieuxlaromaine.fr/accueil/les-animations.html »}] Près de 4.000 objets racontent l’histoire de Vieux et la vie de ses habitants de l’Antiquité au début du moyen âge (colonnades remontées, décors, peintures, mosaïques). Accueillant, spacieux, lumineux et conçu pour accueillir tout type de public, le musée propose une immersion dans la culture gallo-romaine grâce à des maquettes, des reconstitutions, des objets tactiles, des objets restaurés, des mises en scène, des parcours enquête… Parkings gratuits : parking visiteurs situé route de Feuguerolles, parking pour personnes en situation de handicap situé 13 chemin Haussé.

Une visite nocturne aux flambeaux des vestiges de la Maison au Grand Péristyle, riche demeure de notable gallo-romain.

©Vieux-la-Romaine